مصدر لمصراوي: تعيين خالد عبد الحكم مساعدًا لوزير التعليم لشؤون الامتحانات

كتب : أحمد الجندي

06:43 م 12/12/2025

تعيين خالد عبد الحكم مساعدًا لوزير التعليم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا بتكليف خالد عبد الحكم بمنصب مساعد وزير التعليم لشؤون الامتحانات، إلى جانب رئاسته لامتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن عبد الحكم يُعد من أبرز الكفاءات داخل الوزارة، إذ تولّى على مدار سنوات عدة مناصب قيادية متنوعة داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها، ما أكسبه خبرة واسعة في الملفات الفنية والإدارية كما نجح بشكل كبير في تولي امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل متميز.

ويُعرف خالد عبد الحكم بإدارته الهادئة والمنظمة لملف امتحانات الثانوية العامة، إذ سبق أن قاد المنظومة بمفرده في أكثر من عام، ونجح في التعامل مع التحديات المرتبطة بها بفضل خبرته الطويلة في هذا القطاع الحيوي.

