"شماريخ".. 10 صور من احتفال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بحنته

كتب - يوسف محمد:

02:10 ص 14/12/2025
احتفل نجم النادي الأهلي أحمد عبد القادر، أمس السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري، بحفل حنته وسط الأهلي والأصدقاء بمحافظة الدقيقة.

وأقيم حفل حنة أحمد عبد القادر أمس في قرية طنبارة بمحافظة الدقهلية، وسط حالة من السعادة التي غمرت كل الحاضرين من أهالي القرية، الذين حرصوا على التواجد لتهنئة عبد القادر بحنته.

وشارك عبد القادر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة أصدقائه خلال قيامهم بوصلة رقص احتفالا بحنة اللاعب.

وشهد حفل الحنة إشعال العديد من الألعاب النارية "الشماريخ"، حيث ظهر اللاعب وهو يرقص ويحمل في يده بعض الألعاب النارية ومحمولا على الأعناق من قبل أصدقائه.

وكان أحمد عبد القادر غاب عن مباراة النادي الأهلي يوم الخميس الماضي أمام إنبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وفي سياق متصل، كان المارد الأحمر تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل أمام إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحمد عبد القادر النادي الأهلي حفل زفاف أحمد عبد القادر حنة أحمد عبد القادر آخر أخبار الأهلي

