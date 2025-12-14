نشرة منتصف الليل| حقيقة وجود متحور جديد.. ومنخفض جوي جديد يؤثر على مصر
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد.. وهذه علامات الخطر
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الفيروس التنفسي الأكثر انتشارًا حاليًا هو فيروس الإنفلونزا الموسمي المعتاد وليس متحورًا جديدًا.
مستشار الرئيس للصحة: متحور (H1N1) هو الأكثر انتشارًا في مصر والعالم
وجَّه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، نصيحة عاجلة لأولياء الأمور والطلاب والموظفين.
"ليس خللاً".. المتحف المصري الكبير يوضح حقيقة تسرب الأمطار
نفى الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وجود أي أخطاء في التصميم أو الإنشاء، وذلك ردًا على المقاطع المتداولة التي تظهر سقوط مياه الأمطار داخل البهو العظيم للمتحف.
"الأرصاد": منخفض جوي يؤثر على مصر وأمطار متوقعة على هذه المناطق
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط، تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان وفلسطين، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار على تلك المناطق.
دولة التلاوة تحتفي بالشيخ حمدي الزامل: مسيرة عطاء وتفان في خدمة القرآن
احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ حمدي محمود الزامل، وهو أحد الأصوات التي تركت بصمة عميقة في قلوب مُحبي تلاوة القرآن الكريم.
تمثال رمسيس محمي.. رئيس المتحف الكبير يوضح حقيقة الأمطار في البهو العظيم
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حقيقة الأنباء المتداولة حول تعرض المتحف لمشكلة بسبب الأمطار.
"المصل واللقاح": الإنفلونزا الموسم الحالي أكثر شراسة من المواسم السابقة
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا في ظل الانتشار الشديد للفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في الإغلاق نتيجة زيادة الإصابات، موضحًا أن الإنفلونزا خلال هذا الموسم أكثر شراسة من المواسم السابقة، ما يستدعي ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من مضاعفاتها، لافتًا إلى وجود متحور جديد من فيروس كورونا في الوقت الحالي.