تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التجهيز لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الجهاز اللوحي طوال سنوات الدراسة، حيث يتم إعادته مع ختام الصف الثالث الثانوي.

التابلت عهدة شخصية حتى نهاية المرحلة

وبحسب الخطاب الرسمي الموجه إلى المديريات التعليمية، أوضحت الوزارة أن أجهزة التابلت التي تسلم للطلاب تُعتبر عهدة شخصية يجب إرجاعها إلى المدرسة بمجرد انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، ويسري هذا القرار على الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى داخل المدرسة.

شروط تسليم الأجهزة بعد انتهاء الدراسة

شددت وزارة التربية والتعليم على أن استرداد الجهاز من المستلم لا يتم إلا بعد إرفاق شهادة صادرة من الوكيل المعتمد تفيد بصلاحيته للتشغيل وكامل مشتملاته، ولا يُسلَّم إلى الإدارة التعليمية إلا بموجب تلك الشهادة الرسمية.

في حالة الفقد أو التلف

بيّنت الوزارة أنه في حال فقدان الجهاز أو تعرضه لتلف يخرجه من الضمان قبل انتهاء مدته، يكون المستلم مُلزماً بسداد القيمة الكاملة للجهاز بما في ذلك المصروفات الإدارية التي تكبّدتها الوزارة. ويتم تسديد المبلغ وفقاً لقيمته الدفترية، مع توفير جهاز بديل للطالب حتى يستكمل دراسته بالمرحلة الثانوية دون تعطيل.

