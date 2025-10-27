تفقدت الدكتورة وفاء رضا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، سير العملية التعليمية الامتحانية بالمدارس.

وشملت الزيارة عدة مدارس تابعة لإدارة وسط القاهرة وهي مدرسة اريمو الإعدادية الثانوية بنين ، ومدرسة الحسين الإعدادية بنات، و بإدارة باب الشعرية التعليمية تفقدت مدرسة خليل أغا الثانوية بنين .

فى بداية الزيارة تابعت نسبة الحضور والغياب بالمدارس.، وتابعت سير امتحانات النقل بالمدارس و تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات .

وشددت على منع اصطحاب الهواتف المحمولة ،وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس ، مشددة على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومى لنسب حضور الطلاب.، كما أجريت حوارا مع الطلبة على كيفية سير اليوم الدراسي وتطلعاتهم المستقبلية متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

وفى نهاية الزيارة أكدت على تطبيق الانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.

