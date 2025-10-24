أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بشأن أوضاع معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات: الشريعة الإسلامية وأصول الدين، الشريعة الإسلامية، الدراسات الإسلامية، مضافًا إليها دبلوم عام في التربية بالتخصصات.

وأوضح الخطاب، أن عدداً من هؤلاء المعلمين يعملون بالحصة لتدريس مادة اللغة العربية لسد العجز، نظرًا لدراستهم جميع فروع اللغة العربية (النحو، الصرف، البلاغة، الأدب، العَروض)، وهو ما يؤهلهم لتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت الوزارة في خطابها ضرورة الإبقاء على هؤلاء المعلمين لتدريس مادة اللغة العربية، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج هذه المؤهلات ضمن التخصصات المسموح لها بالمشاركة في المسابقات القادمة التي يُعلن عنها الجهاز.