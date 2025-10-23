"التعليم" تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة والمعلمين الفنيين

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من معلمي الحصة والمعلمين الفنيين الذين تم الاستعانة بهم مؤقتًا لسد العجز في المدارس، وذلك بعد مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية نظير الجهود التي بذلوها خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها خاطبت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين لبحث الموقف القانوني والمالي المتعلق بهؤلاء المعلمين.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أحقية المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة في مرحلة رياض الأطفال أو في المواد غير الأساسية، وكذلك معلمي التعليم الفني المؤقتين، في صرف مستحقاتهم المالية كاملة نظير أداء مهامهم التعليمية والمشاركة في سد العجز القائم داخل المدارس.

