"التعليم" تُوجه المدارس بزمن محدد لعزف السلام الوطني - مستند

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن الاحتفال بعيد السلام الوطني لجمهورية مصر العربية خلال الاحتفالات والمهرجانات والبطولات الدولية، بما يعكس الصورة اللائقة لهذا الرمز الوطني.



وأكدت الوزارة، في خطابها، أهمية تقديم السلام الوطني بالشكل اللائق الذي يليق بمكانته كرمز للدولة المصرية، مشيرة إلى ما ورد في الكتاب الدوري رقم (8) الصادر بتاريخ 11 مارس 2020، بشأن تحديد زمن عزف السلام الوطني داخل المدارس والجهات التابعة للمديريات التعليمية ليكون (47 ثانية) فقط.



كما وجهت الوزارة موجهي عموم الصحافة والإعلام والتربية الاجتماعية والتربية المسرحية بضرورة متابعة الالتزام بتطبيق ذلك خلال الطوابير المدرسية والأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة، مع تدريب الطلاب والطالبات على أداء السلام الوطني بالزمن المحدد.



