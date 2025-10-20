إعلان

قرار جديد من وزير التعليم لتحديد تكلفة ترخيص وطباعة الكتب المدرسية الخارجية

كتب- أحمد الجندي:

10:20 م 20/10/2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن تحديد الرسوم المطلوبة من مقدم طلب الترخيص لطباعة ونشر الكتب المدرسية الخارجية.

نص القرار على أن يتم تحديد قيمة الرسوم على أساس أعداد الطلاب المستهدفين، بناءً على الحصر النهائي الذي تقدمه الإدارة المركزية المختصة بشئون المناهج، والذي يشمل إجمالي الطلب على الكتاب على مستوى الجمهورية للعام الدراسي السابق لسنة الترخيص.

كما أشار القرار إلى أنه يتم تقسيم أعداد الطلاب في كل مرحلة دراسية إلى مجموعات، على أن تكون قيمة إصدار الترخيص هي نتيجة ضرب المبلغ المطلوب سداده لكل مجموعة في عدد المجموعات بعد تقريب الكسور وفق القواعد الرياضية المعتمدة وهي كالتالي:

