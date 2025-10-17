أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا تفصيليًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ردًا على التساؤلات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن تطبيق نص المادة (88) من القانون رقم 199 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمتعلقة بمدّ خدمة المعلمين المحالين إلى المعاش.

الفئات المخاطبة بالقانون

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع المعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، هم المعنيون بتطبيق أحكام القانون رقم 199 لسنة 2025 بشأن مدّ الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، وفيما يخصّ المعلمين الذين أنهوا خدمتهم اعتبارًا من الأول من سبتمبر وتم إخلاء طرفهم، شددت الوزارة على ضرورة أن يبادر مديرو المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية لاستبقائهم في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي 2025/2026، على أن تُحسب الفترة من تاريخ الإحالة حتى العودة إلى العمل إجازة دون أجر.

الإجازات المقررة للمستبقين في الخدمة

أكد البيان أن المعلمين الذين تم استبقاؤهم بالخدمة يحق لهم الحصول على جميع أنواع الإجازات وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في القانون، طالما كانوا على رأس العمل، مع مراعاة احتياجات العمل داخل المدارس.

استمرار صرف الحوافز والمكافآت

كما شددت الوزارة على أن جميع الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية الخاصة بالوظيفة تُصرف بشكل طبيعي لمن تم استبقاؤهم في الخدمة، بالإضافة إلى المبالغ التي كانت تُخصم سابقًا لصالح التأمينات الاجتماعية، وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

الالتزام بساعات العمل والحضور والانصراف

وأكدت الوزارة أن المعلمين المستبقين بالخدمة ملتزمون تمامًا بساعات العمل الرسمية من حيث الحضور والانصراف، شأنهم شأن باقي العاملين الخاضعين لقانون التعليم، مشيرة إلى أن الانضباط في العمل جزء أساسي من استمرار المدّ الوظيفي.

الجمع بين المعاش والمرتب

أوضحت الوزارة أن من بلغ سن التقاعد وتم استبقاؤه في الخدمة وفقًا للمادة (88) من القانون رقم 199 لسنة 2025، يستحق صرف جميع حقوقه التأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب معاش نقابة المعلمين، بالإضافة إلى مرتبه الكامل وملحقاته، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحتى نهاية فترة المدّ.

الاشتراك في أعمال الامتحانات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يُسمح للمعلمين المستبقين بالخدمة بالمشاركة في أعمال الامتحانات، سواء في لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعمول بها في هذا الإطار.

الإجراءات التأديبية

وفي حال ارتكاب أي مخالفة تأديبية خلال فترة مدّ الخدمة، أكدت الوزارة أن المعلم يُعامل وفق النظام التأديبي المقرر قانونًا، شأنه شأن أي موظف على رأس عمله، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقًا للقواعد المنظمة.

