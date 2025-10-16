أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الترشح لشغل وظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، وذلك للعام الدراسي 2025/2026، في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

شروط التقدم للوظائف

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين لتلك المهام، لضمان اختيار العناصر الأكفأ لإدارة أعمال الامتحانات بدقة وانضباط.

وجاءت أبرز الشروط على النحو التالي:

المؤهل الدراسي: يشترط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لرئيس اللجنة، ويفضل أن يكون كذلك لوكيل اللجنة.

الخبرة الوظيفية: أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، ويفضّل أن يكون من كوادر التعليم الفني (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي).

وفي حال كان المرشح من قطاع التعليم العام، يجب أن يكون قد شغل سابقًا منصب رئيس أو وكيل لجنة إدارة أو نظام ومراقبة بمرحلة الثانوية العامة لمدة لا تقل عن عام.

الدرجة الوظيفية والتقارير السنوية

يُشترط أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيلها من شاغلي الدرجة الأولى (أ) على الأقل، أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول "أ" فأعلى).

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو تقدير كفء وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن الكادر الخاص بالمعلمين، وذلك خلال آخر سنتين.

الخبرة في أعمال الامتحانات

يُشترط أن يمتلك المرشح خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال أعمال الامتحانات داخل لجان الإدارة أو النظام والمراقبة، سواء كرئيس قسم أو وكيل قسم (حجرة)، ويجوز للجنة المقابلات الاستثناء من شرط الخبرة عند الحاجة، لإتاحة الفرصة لاختيار الكفاءات المتميزة.

المهارات والصفات الشخصية المطلوبة

ضرورة امتلاك المتقدم مهارات جيدة في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الإدارة الإلكترونية.

أن يتمتع بشخصية قيادية قوية، ويكون مشهودًا له بالكفاءة والانضباط وحسن السيرة والسلوك، وقادرًا على تحمل مسؤوليات العمل والرقابة.

ضوابط القرابة والاستمرار في المنصب

لا يُسمح بتقدم أي شخص له أقارب حتى الدرجة الرابعة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية داخل نفس اللجنة، أو حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في نفس النوعية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد تجاوز خمس سنوات في شغل منصب رئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو النظام والمراقبة.

ويُسمح لوكيل اللجنة الذي قضى خمس سنوات أو أقل في المنصب، بالتقدم لرئاسة اللجنة إذا توافرت فيه باقي الشروط.

الجزاءات وحالات الإحالة للمعاش

يُشترط ألا يكون المتقدم قد وُقع عليه أي جزاء تأديبي لم يتم محوه قانونًا، كما يجب ألا يكون محالًا إلى المعاش خلال عام الترشح بالنسبة لرؤساء اللجان، وألا يكون وكيل اللجنة محالًا للمعاش قبل انتهاء أعمال الدور الثاني من الامتحانات في نفس العام الدراسي.

