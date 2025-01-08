نظام البكالوريا.. ما موقف مادة الدين للصف الثالث الثانوي؟ مصدر يوضح

كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة التربية الدينية ستكون أساسية للصف الثالث الثانوي في نظام "البكالوريا المصرية" الذي يُعتبر بديلاً عن الثانوية العامة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن مواد المرحلة الرئيسية للصف الثالث الثانوي تتضمن مادة التربية الدينية كإحدى المواد الأساسية لجميع التخصصات، إلى جانب المواد التخصصية الأخرى.

وتشمل المواد التخصصية التي يُمكن للطلاب دراستها في الصف الثالث الثانوي:

الطب وعلوم الحياة: (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)

الهندسة وعلوم الحساب: (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)

الأعمال: (الإقتصاد مستوي رفيع) و(الرياضيات)

الآداب والفنون: (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وفي سياق آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى القواعد العامة الخاصة بالمرحلة الرئيسية لنظام البكالوريا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب لإجراء الامتحانات مرتين في العام الدراسي كما ستكون الامتحانات في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وفي شهري يونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف " عبد اللطيف" أنه سيتم فرض رسم قدره 500 جنيه لكل امتحان بعد المرة الأولى، على أن تُحسب درجة كل مادة من 100 درجة ويعتمد المجموع النهائي على جمع درجات المواد السبع.

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