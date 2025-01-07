لم يتم العثور على نتائج البحث

فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

نماذج امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 2025

09:00 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جغرافيا
  • عرض 3 صورة
    جغرافيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 2025 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيهًا

وزير التعليم: نجحنا فى ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85% هذا العام

متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة

الصف الأول الثانوي نماذج امتحان مادة الجغرافيا وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير تربوي: عودة الكتاتيب ضرورة ملحّة لتعزيز التعليم والقيم الأخلاقية لدى الأطفال

إعلان

إعلان

* رئيس الوزراء يستعرض مقترحات جديدة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة