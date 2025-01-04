ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج امتحانات لمادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 11 يناير.

شكل نموذج امتحانات مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة جوانب وهي:

السؤال الأول: التعبير.

السؤال الثاني: من موضوع اقرأ ثم أجب.

السؤال الثالث: من قصة.

السؤال الرابع: القراءة.

السؤال الخامس: عن نص .

السؤال السادس: عن نص.

السؤال السابع: النحو.

السؤال الثامن: الخط.

السؤال التاسع: الإملاء.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



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