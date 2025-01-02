نماذج امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير.

مواصفات اختبارات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة منها:

السؤال الأول: الخريطة.

السؤال الثاني: صوب ما تحته خط فيما يلي.

السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة علي.

السؤال الرابع: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.















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