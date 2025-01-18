وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبتكرين واجب وطني ومحرك للتنمية الاقتصادية

يعُقد السبت المقبل.. ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن دعم الموهوبين والمبتكرين يمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، باعتبارهم الثروة الحقيقية وقادة المستقبل القادرين على دفع البلاد نحو التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة "مصر GATE - نبوغ"، التي تهدف لاكتشاف ورعاية الأطفال والشباب الموهوبين والمبتكرين، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من قيادات التعليم والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، والمراكز البحثية، وطلاب المدارس، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

دور الموهوبين في التنمية

أشار وزير التعليم، إلى أن رعاية الموهبة ليست اختيارًا، بل واجب وطني، مؤكدًا أن الموهبة مثل النبتة التي تحتاج إلى تربة خصبة وبيئة داعمة حتى تزدهر وتؤتي ثمارها.

وأوضح أن توفير الرعاية الكافية والدعم اللازم للموهوبين والمبدعين يضمن لمصر مستقبلًا مليئًا بالإنجازات والابتكارات.

أهمية الابتكار للاقتصاد

أوضح الوزير، أن رعاية الموهوبين والمبتكرين تعد قوة دافعة للاقتصاد، حيث تسهم الابتكارات في:

- خلق فرص عمل جديدة.

- تعزيز التنافسية الاقتصادية.

- تنويع مصادر الدخل.

- إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

وأكد أن ذلك ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

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