جمع "الدنيا" ومضاد "ريبة".. أسئلة حيرت الطلاب في امتحان العربي للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث شهد امتحان اللغة العربية، أسئلة أثارت حيرة الطلاب.

وتضمن امتحان اللغة العربية في محافظة أسيوط، سؤالًا عن جمع كلمة "الدنيا"، حيث تضمنت الخيارات: "الدنيات، الدنايا، الدنا، الأدنيات".

كما ورد سؤال آخر عن جمع كلمة "رشيد"، وشملت الخيارات: "رشيدات، رشدون، رشداء، أرشاد".

وكذلك طُرح سؤال عن جمع كلمة "الإنسان"، مع الخيارات: "أناسي، أنس، إناث، إنسانيات"، بالإضافة إلى ذلك، تضمن الامتحان سؤالًا عن مضاد كلمة "ريبة".

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