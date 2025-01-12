ننشر نماذج امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 "الشعبة الأدبية"

الأحد 12 يناير 2025

12:33 م الأحد 12 يناير 2025

نظام البكالوريا المصرية.. "س و ج" كل ما تود معرفته عن بديل الثانوية العامة

"تعليم القاهرة" تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

"تعليم الجيزة": استعداد كامل لاختبارات نصف العام الدراسي 2025

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 "الشعبة الأدبية"، حيث يعقد الامتحان غداً الاثنين الموافق 13 يناير.



الضوابط العامة للورقة الامتحانية



- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.