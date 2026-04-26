أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن عملية تطوير مناهج التعليم الفني مستمرة ولا تتوقف عند حد معين، موضحًا أن نحو 80% من المناهج الحالية خضعت بالفعل للتحديث بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأشار إلى أن سوق العمل يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تظهر وظائف جديدة بشكل دائم، وتتبدل المهارات المطلوبة، إلى جانب دخول تقنيات حديثة بوتيرة سريعة، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة المناهج وتحديثها بشكل دوري دون انقطاع.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعتمد سياسة التطوير المستمر، سواء على مستوى العام الدراسي أو الفصول الدراسية، بهدف مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن التوقف عن هذا النهج يؤدي إلى تراجع المنظومة التعليمية وفقدان قدرتها التنافسية.

وأوضح أنه من المقرر إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي المقبل، باعتبارهما من المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

كما لفت إلى توجه الوزارة لمنح طلاب التعليم الفني شهادات معادلة لنظرائهم في التعليم الثانوي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين وتوسيع آفاقهم التعليمية والمهنية.

وأكد أن العالم يشهد تغيرات متلاحقة في طبيعة الوظائف والمهارات، حيث تختفي بعض المهن وتظهر أخرى جديدة، مما يستلزم استجابة سريعة من خلال تطوير دائم للمناهج، لضمان إعداد خريجين قادرين على التكيف مع متطلبات المستقبل.