تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً حول ظهور فيروس جديد داخل إحدى مدارس القاهرة الجديدة، زاعمين أنه تسبب في وفاة تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الطالب توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وليس بسبب أي فيروس كما أُشيع، مشيرًا إلى أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أكد سبب الوفاة بشكل واضح.



وأضاف أن المسؤول الصحي المختصة بالإدارة التعليمية تابع الواقعة فور حدوثها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر حفاظًا على سلامة الطلاب.