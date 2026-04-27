إعلان

حقيقة وفاة طالب بالقاهرة الجديدة بسبب فيروس.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : أحمد الجندي

04:19 م 27/04/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً حول ظهور فيروس جديد داخل إحدى مدارس القاهرة الجديدة، زاعمين أنه تسبب في وفاة تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الطالب توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وليس بسبب أي فيروس كما أُشيع، مشيرًا إلى أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أكد سبب الوفاة بشكل واضح.


وأضاف أن المسؤول الصحي المختصة بالإدارة التعليمية تابع الواقعة فور حدوثها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر حفاظًا على سلامة الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم القاهرة الجديدة وفاة طالب

زووم

علاقات

أخبار مصر

أخبار المحافظات

مدارس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان