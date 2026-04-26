كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه يشترط لانتقال تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي إلى الصف الأعلى حضورهم بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، إلى جانب اجتياز التقييمين المبدئي والنهائي.

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم تحقيق التلميذ لنسبة الحضور المطلوبة أو عدم اجتيازه التقييم النهائي، لن يتم نقله للصف التالي إلا بعد الالتزام بحضور برنامج علاجي تقوم المدرسة بإعداده، واجتيازه بنجاح لتحسين مستواه الدراسي.

التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

وفي السياق ذاته، انطلقت التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني يوم 20 أبريل الماضي ، حيث شددت المديريات التعليمية على تنفيذ التقييمات وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، باعتبارها إجراءً مستمرًا يهدف إلى التأكد من اكتساب التلاميذ مهارات القراءة والكتابة والمهارات الأساسية في المواد الدراسية.

الالتزام بتطبيق التقييمات وفق الخطة الزمنية المحددة

وأكدت المديريات أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من اجتياز التقييمات سيستمرون في البرنامج العلاجي حتى تحسن مستواهم، مع الالتزام بتطبيق التقييمات وفق الخطة الزمنية المحددة وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في المدارس المختلفة سواء كانت بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين.

ضرورة تجهيز كل مدرسة قاعدة بيانات دقيقة

كما شددت على ضرورة تجهيز كل مدرسة قاعدة بيانات دقيقة لنتائج التقييم المبدئي، على أن يتم استكمالها بنتائج التقييم النهائي في موعده، لضمان متابعة مستوى التلاميذ وتحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.