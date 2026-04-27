تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026 خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال الكنترولات وتجهيز اللجان الامتحانية.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام الجلوس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي أو منصة الشهادات العامة، بما يتيح للطلاب معرفة رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية بسهولة من خلال الخدمات الرقمية هنا

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، والتي تم اعتماد جدولها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وبحسب الجدول المعتمد، تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو من نفس العام، وفق النظام الجديد المطبق على الطلاب.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات مستمرة داخل المديريات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.