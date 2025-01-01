جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للطلبة المصريين فى الخارج حيث تبدأ الامتحانات بداية من 11 يناير الحالي 2025.

وكشفت الوزارة، عن موعد امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلي أنه يؤدي الطلاب الاختبارات الكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة أبناؤنا في الخارج، مؤكدة على أن امتحان الترم الأول يبدأ السبت 11 يناير 2025.

رابط مواعيد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2025

وأتاحت الوزارة رابط لمعرفة مواعيد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج حسب كل صف والمواد الدراسية من هنا، مشيرة إلى أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.

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رسوم امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2025

وحددت الوزارة، رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 بمبلغ قدره 150 دولارًا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي مشددة على ضرورة سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من خلال المنصة الالكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.

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