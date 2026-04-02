إعلان

تعديل مواعيد اختبار TOFAS للبرمجة بعد تأجيل الامتحانات

كتب : أحمد الجندي

10:33 م 02/04/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديث مواعيد اختبار TOFAS للبرمجة، وذلك في ضوء قرارها بتأجيل الامتحانات في جميع المحافظات، حرصًا على سلامة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أوضحت الوزارة أن المواعيد الجديدة لعقد الاختبار سيتم تنفيذها على مدار يومين، حيث تقرر عقد الاختبارات يوم الاثنين الموافق 6 أبريل في محافظات: الجيزة، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، والقليوبية.

كما أشارت إلى أن الاختبارات ستُعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل في محافظات: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، شمال سيناء، مطروح، أسيوط، والأقصر.

وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحانات اختبار TOFAS التعليم الفني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026