أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديث مواعيد اختبار TOFAS للبرمجة، وذلك في ضوء قرارها بتأجيل الامتحانات في جميع المحافظات، حرصًا على سلامة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تعديل مواعيد اختبار TOFAS للبرمجة

أوضحت الوزارة أن المواعيد الجديدة لعقد الاختبار سيتم تنفيذها على مدار يومين، حيث تقرر عقد الاختبارات يوم الاثنين الموافق 6 أبريل في محافظات: الجيزة، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، والقليوبية.

كما أشارت إلى أن الاختبارات ستُعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل في محافظات: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، شمال سيناء، مطروح، أسيوط، والأقصر.

