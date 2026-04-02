أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، برئاسة سعيد عطية، عن خطة لتعويض أيام توقف الدراسة، وذلك في إطار حرصها على انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بالمستوى الدراسي.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم تعويض الأيام التي توقفت فيها الدراسة من خلال عقد الامتحانات الخاصة بها خلال الأيام المقبلة، حيث تقرر إجراء الامتحانات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة حرصها على توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.