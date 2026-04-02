قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعطيل الدراسة اليوم الخميس ٢ ابريل ٢٠٢٦ بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين.

يذكر أنه، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهر مارس المقررة غدا في كافة المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ضوء التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة اليوم يتم بالتنسيق مع المحافظين وفقا لتقدير موقف الأحوال الجوية بكل محافظة.