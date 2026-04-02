إعلان

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالقاهرة الخميس

كتب : أحمد الجندي

12:41 ص 02/04/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعطيل الدراسة اليوم الخميس ٢ ابريل ٢٠٢٦ بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين.

يذكر أنه، قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهر مارس المقررة غدا في كافة المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ضوء التقلبات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة اليوم يتم بالتنسيق مع المحافظين وفقا لتقدير موقف الأحوال الجوية بكل محافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

