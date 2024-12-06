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تعرف على مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي

06:41 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائ

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أنه يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من (100) كما تتضمن الكراسة الامتحانية مجموعتين من الأسئلة؛ تتكون المجموعة الأولي من 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 7 مفردات مقال لكل مفردة ثلاث درجات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- ليس الفصل الدراسي نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معاً للفصل الدراسي الثاني.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).
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