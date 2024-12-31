التعليم: تفعيل الأداءات الصفية والمنزلية لتقييم الطلاب خلال 2024

كتبت - أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى خلال عام 2024، تفعيل الأداءات الصفية والأنشطة المنزلية كأدوات رئيسية للتقويم التكويني، بهدف تقييم مدى استيعاب التلاميذ للمواد الدراسية وتحقيق نواتج التعلم.

أوضحت الوزارة أن الأداءات الصفية تعد من المهام التي تُنفذ داخل الحصة الدراسية، وتُستخدم لتقييم فهم الطلاب بشكل مباشر. كما أشارت إلى أن هذه الأداءات تُعد أسبوعيًا وتُرفع على موقع الوزارة، بهدف تعزيز نقاط القوة لدى الطلاب ومعالجة أوجه القصور، بالإضافة إلى تحسين أساليب التدريس.

وأضافت في بيان، أن الأداءات المنزلية هي الأنشطة التي يُطلب من التلاميذ تنفيذها خارج المدرسة (الواجبات المنزلية)، وتُساهم في تعزيز التعلم وتنمية المهارات، مؤكدة أن هذه المهام تُعدّ التلاميذ بشكل فعال لأداء المهام المطلوبة وتحقيق نواتج التعلم المرجوة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأداءات المنزلية يتم إعدادها بشكل أسبوعي ورفعها على موقع الوزارة، لضمان سهولة الوصول إليها ومتابعتها من قبل التلاميذ وأولياء الأمور.

اقرأ أيضا:

قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس

في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي

شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه

بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة