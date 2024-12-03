مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي

لجان متابعة يومية.. توجيهات مهمة من وزير التعليم أثناء جولته بمدارس

كتب- أحمد الجندي.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وضوابط الامتحان وعدد الأسئلة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

وأضافت الوزارة أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية كالتالي:

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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