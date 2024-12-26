وزير التعليم ينعي مدير مديرية التعليم بالمنيا الذي وافته المنية اليوم

كتب- أحمد الجندي:

نعى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي عبدالسلام، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 59 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتقدم "عبداللطيف"، نيابةً عن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور علي عبد السلام، الذي كان مثالًا للإخلاص والتفاني في عمله، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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