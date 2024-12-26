بعد قليل.. إعلان مواعيد امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية بالجيزة 2024-2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه سيتم بعد قليل، إعلان مواعيد امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية 2024-2025.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة “ابتدائي، إعدادي، وثانوي”.

وأكدت الوزارة أن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم الأحد 11 يناير 2025، وفقًا للجداول التي أصدرتها المديريات التعليمية في جميع المحافظات.

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