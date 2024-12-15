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وكيل تعليم الجيزة يكرم مدير مدرسة ويحيل آخرين للشئون القانونية

03:55 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية التعليم بالجيزة، مدارس إداراتي الحوامدية وأبو النمرس التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس من إدارة الحوامدية منها، مدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي، ومدرسة أم خنان الابتدائية المشتركة، ومدرسة أم خنان الثانوية، ومدرسة أم خنان الثانوية، ومن إدارة أبو النمرس، مدرسة أبو النمرس المشتركة، ومدرسة ترسا الرسمية لغات، مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد محمود عبد العظيم محجوب الابتدائية.

ووجه "عطية" بتفعيل سجل القرائية رقم 26 وسجل الطلاب الضعاف، مع تقديم تقارير دورية والاستمرار في تحسين البيئة التعليمية لراحة الطلاب مؤكداً على المراجعة الشاملة لتقييمات الطلاب بعد ملاحظة عدم تطابق الدرجات مع كشاكيل الطلاب بإحدى المدارس.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي تحسين نظافة الفصول ودورات المياه بشكل يومي، مشيراً إلى أن النظافة ضرورة أساسية لضمان بيئة تعليمية تليق بالطلاب ومستقبل الوطن.

وأحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدير مدرسة ترسا للشئون القانونية؛ لعدم الانضباط الإداري بالمدرسة، ومدير مدرسة الشهيد محمود عبد العظيم محجوب الابتدائية موجهاً بإعادة تنظيم المدرسة لضمان تحقيق معايير الجودة، كما كرم مدير مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات على جهوده المتميزة في تحقيق الانضباط.

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سعيد عطية وزارة التربية والتعليم
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