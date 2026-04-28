يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، عن موعد إعلان أرقام الجلوس، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الدور الأول التي تعقد في السادس من يونيو المقبل.

وكشف مصدر بالأزهر، أن المناطق الأزهرية انتهت من تجهيز أرقام جلوس طلاب وطالبات الشهادة الثانوية تمهيدًا لإعلانها عبر البوابة الإلكترونية، وفي المعاهد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، نهاية الأسبوع الجاري، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مع إتاحتها بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

ونوه المصدر، إلى أن تمت إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية الأزهرية، وهي تعتبر تدريب على امتحانات الدور الأول، داعيًا الطلاب إلى متابعتها والاستفادة منها.

طبيعة وشكل أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026

كان مصدر مطلع بالأزهر الشريف، قال إنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.