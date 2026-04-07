كشف مصدر بالأزهر الشريف، موعد إعلان جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2026.

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات بجميع المراحل التعليمية، عدا الشهادة الثانوية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه تم الانتهاء من تجهيز جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2026 بأقسامها، وتجرى حاليا مراجعتها، تمهيدًا لاعتمادها من قِبل الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد اعتماد جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026

توقع المصدر، اعتماد جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026، الأسبوع المقبل، أو مطلع الأسبوع الذي يليه، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعة الجداول بشكل مكثف قبل إعلانها، حتى تكون موافقة لرغبات جميع الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي لن تختلف كثيرًا عن الجداول الخاصة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه توجد تعديلات طفيفة على الجداول استجابة لرغبات الطلاب.

