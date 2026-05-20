اختتم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط أجواء من الهدوء والانضباط بجميع لجان الجمهورية، وبمتابعة ميدانية مستمرة؛ لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات تُذكر، مشيدًا بجهود المعلمين والملاحظين ورؤساء اللجان وجميع القائمين على العملية الامتحانية في مختلف المحافظات، لما بذلوه من جهد أسهم في خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ستبدأ اعتبارًا من غدٍ، مع التشديد على ضرورة تحري الدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات؛ حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية.

وأضاف أن القطاع يحرص على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.