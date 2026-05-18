كشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، عن خطة متابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، للتصدي للغش الذي يحدث ببعض اللجان، بتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، الاستعدادات لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، التي تعقد في السادس من يونيو المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه سيتم تكثيف لجان متابعة الامتحانات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم الأول وحتى نهايتها، للتأكد من انتظام الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات، ضمانًا لحسن سيرها.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات داخل قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، لمتابعة جميع اللجان على مستوى الجمهورية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، للتأكد من تطبيق تعليمات الأزهر الشريف، والمتضمنة عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وعدم دخول الطلاب اللجان بأي كتب، واصطحاب الطلاب الأدوات الخاصة بهم.

ولفت المصدر، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر توجيهاته لرؤساء المناطق بضرورة التواجد داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد من مطابقة الأسئلة للمواصفات.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

ونوه المصدر، إلى أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025، قائلًا:" لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار المصدر، إلى أنه توجد أشيء يحظر دخولها إلى لجان الثانوية الأزهرية، وهي على النحو التالي:

- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.

- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

ـ عدم التدخين داخل اللجان.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

-حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.