بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، نشر حل أسئلة البوكليت التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية 2026، عبر المنصات الخاصة به.

واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، السبت الماضي، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.

يأتي إتاحة حل وشرح أسئلة البوكليت التجريبي لطلاب الثانوية الأزهرية، ضمن توجيهات قطاع المعاهد لتدريب الطلاب على نمط الامتحانات الرسمية، وتقديم أفضل الحلول النموذجية التي تساعد الطلاب على تحقيق التفوق.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، شرح وحل "البوكليت التجريبي" لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر القناة الرسمية للقطاع على منصة "يوتيوب"، لمادتي "الرياضيات البحتة" والرياضيات التطبيقية، من خلال الروابط التالية: