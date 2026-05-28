تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من شخص ادعى كونه فرد شرطة واستولى منه على مبلغ مالي بزعم مساعدته في إلحاق نجله بأكاديمية الشرطة.

وبالفحص، تبين تحديد القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، حيث أكد أن نجله سبق له التقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة، إلا أنه لم يجتز الاختبارات المقررة.

وأضاف المُبلغ أنه تعرف على المشكو في حقه من خلال أحد معارفه، بعدما أوهمه المتهم بأنه يعمل فرد شرطة بكلية الشرطة، وقادر على إنهاء إجراءات قبول نجله بالأكاديمية مقابل مبلغ مالي.

وأشار إلى أنه سلم المتهم المبلغ المتفق عليه أملًا في مساعدة نجله، إلا أنه عقب إعلان النتيجة النهائية وعدم قبول ابنه، تأكد من تعرضه لواقعة نصب، فطالب المتهم برد الأموال، لكنه ظل يماطله لفترة طويلة.

ودفع ذلك المُبلغ إلى نشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصور المتهم، في محاولة للضغط عليه وإجباره على إعادة المبلغ المالي.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا جنائية، أبرزها النصب والتبديد والإتلاف.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.