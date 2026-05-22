أجرت قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، جولات تفقدية على مراكز تصحيح الشهادتين بمحافظة الغربية؛ لمتابعة انتظام أعمال التصحيح، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل.

وتابع فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال التصحيح لمراكز التصحيح وهي:

معهد السيد عبد الرحيم لجنة لتصحيح المواد الثقافية للمرحلة الابتدائية, معهد توكل بنين النموذجي، لتصحيح الشهادة الابتدائية للمواد الشرعية والعربية والقرآن الكريم، ومعهد طنطا ع/ ث لتصحيح الشهادة الإعدادية للمواد العربية والشرعية والقرآن الكريم، ومعهد فتيات طنطا الثانوي مركز تصحيح الشهادة الإعدادية للمواد الثقافية.

وتابع نصر الدين، مدى الالتزام بالدقة والانضباط في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا في إطار من الشفافية والعدالة. في ضوء توجيهات لشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف.

وتأتي المتابعات الميدانية تنفيذا لخطة قطاع المعاهد الأزهرية الهادفة إلى إحكام الرقابة على أعمال التصحيح، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.