إعلان

قطاع المعاهد الأزهرية يتابع تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:47 م 22/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قطاع المعاهد الأزهرية يتابع تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظات (1)
  • عرض 4 صورة
    قطاع المعاهد الأزهرية يتابع تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظات (2)
  • عرض 4 صورة
    قطاع المعاهد الأزهرية يتابع تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظات (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، جولات تفقدية على مراكز تصحيح الشهادتين بمحافظة الغربية؛ لمتابعة انتظام أعمال التصحيح، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل.

وتابع فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال التصحيح لمراكز التصحيح وهي:
معهد السيد عبد الرحيم لجنة لتصحيح المواد الثقافية للمرحلة الابتدائية, معهد توكل بنين النموذجي، لتصحيح الشهادة الابتدائية للمواد الشرعية والعربية والقرآن الكريم، ومعهد طنطا ع/ ث لتصحيح الشهادة الإعدادية للمواد العربية والشرعية والقرآن الكريم، ومعهد فتيات طنطا الثانوي مركز تصحيح الشهادة الإعدادية للمواد الثقافية.

وتابع نصر الدين، مدى الالتزام بالدقة والانضباط في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملا في إطار من الشفافية والعدالة. في ضوء توجيهات لشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف.

وتأتي المتابعات الميدانية تنفيذا لخطة قطاع المعاهد الأزهرية الهادفة إلى إحكام الرقابة على أعمال التصحيح، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2026 قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق مفاجئ والتحفظ على المنقذ.. كواليس مصرع تلميذ داخل حمام سباحة بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق مفاجئ والتحفظ على المنقذ.. كواليس مصرع تلميذ داخل حمام سباحة بالمنوفية
كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
نصائح طبية

كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
أخبار المحافظات

"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا
أخبار المحافظات

تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان