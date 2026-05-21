"جودة التعليم" تعتمد ١٦٤ معهدًا أزهريًا جديدًا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:00 ص 21/05/2026

الهيئة المصرية لجودة واعتماد التعليم

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ١٦٤ معهدًا أزهريًّا من أصل ١٦٥ معهدًا تقدمت للحصول على الاعتماد.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد يُعد مؤشرًا واضحًا على التطور الملحوظ الذي يشهده التعليم الأزهري في مختلف المحافظات، ويعكس حجم الجهد المبذول من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، كما يؤكد قدرة المعاهد الأزهرية على تحقيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وأوضح، أن الأزهر الشريف يضع ملف الجودة والاعتماد ضمن أولوياته؛ لما له من دور مهم في تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب الأزهري، مشيرًا إلى أن الأزهر مستمر في دعم المعاهد فنيًّا وتدريبيًّا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، موجهًا الشكر لجميع القائمين على هذا الإنجاز من قيادات ومعلمين وإداريين بالمناطق والمعاهد الأزهرية.

هيئة جودة التعليم الأزهر المعاهد الأزهريّة

