افتتحت جامعة الأزهر،المرحلة الأولى من تطوير مستشفى "طلعت" للنساء والتوليد بمستشفى باب الشعرية الجامعي.

حضر افتتاح المستشفى لفيف من القيادات الطبية بجامعة الأزهر، الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين، والدكتور عصام شفيق، مدير عام مستشفى باب الشعرية الجامعي، ونواب مدير المستشفى، وهم: دكتور إبراهيم أحمد، للعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، ودكتور أحمد عياد، للشئون العلاجية، ودكتور سعيد مصطفى، للعمليات والرعايات، ودكتور رضا عثمان، للطوارئ، ودكتور حسام فاهم، رئيس أقسام النساء والتوليد، إضافة إلى مديري إدارات المستشفى ولفيف من العاملين بقطاعاتها المختلفة.

وصرح الدكتور عصام شفيق، مدير عام مستشفى باب الشعرية الجامعي، أنه تم الانتهاء من أعمال تجديد الدور الأرضي، والاستعداد الكامل لاستقبال حالات طوارئ النساء والتوليد وحالات الولادة؛ بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى.

تفاصيل مبنى "طلعت" للنساء والتوليد

وأضاف أن مستشفى سيد جلال منذ أكثر من ربع قرن، قدم الرعاية الكاملة لما يقارب من 4 ملايين سيدة في قسم النساء والتوليد، مما يجعل تطوير مبنى طلعت بالمستشفى الحالية نقلة نوعية تسهم في تحسين بيئة العمل والخدمة الطبية المقدمة للأمهات وحديثي الولادة.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة أن المستشفى سيسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى، وتقديم رعاية صحية متقدمة في تخصص النساء والتوليد، لافتًا إلى أن مستشفى باب الشعرية لها مكانة مهمة في هذا التخصص، فتحول إليه الحالات الحرجة القادمة من مستشفيات أخرى؛ لإمكاناتها الطبية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لا تدخر جهدًا في دعم مبادرات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل بين الخدمة العلاجية والبحث العلمي.