كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظّم قطاع المعاهد الأزهرية احتفالية لتكريم الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل شؤون المناطق والخدمات، والدكتور عبدالله هاشم، مستشار اللغة العربية، ومدير عام المرحلة الإعدادية بالقطاع، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لما قدماه من عطاء وجهود مشهودة في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، وعدد كبير من قيادات القطاعات الأزهرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والتعليم والعاملين بالقطاع، الذين أشادوا بما قدمه المُكرَّمان من مسيرة طويلة في خدمة طلاب العلم ورعاية المنظومة التعليمية.

وأكد الحضور أن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن الوفاء والعرفان لكل من بذل جهدًا صادقًا في خدمة الأزهر الشريف، مشددين على أن العطاء في الأزهر لا يتوقف ببلوغ سن التقاعد، بل يبقى أثره حاضرًا في نفوس الطلاب والمعلمين والناس أجمعين.

