شروط و خطوات التحاق طالبات الثانوية العامة بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للناجحين في الدور الأول والثاني للثانوية الأزهرية، خلال أيام

وتتيح جامعة الأزهر، لطالبات الثانوية العامة دفعة 2025، التقدم للالتحاق بشعبة الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف بالدقهلية، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كلية البنات الأزهرية بأسوان.

وينشر "مصراوي" شروط وخطوات تقدم طالبات الثانوية العامة 2025، التقدم للالتحاق بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

- أن تكون المتقدمات من خريجي الثانوية العامة 2025.

- الحصول على الحد الأدنى المقرر للالتحاق بالكلية الذى يحدده مكتب التنسيق فى كل عام.

- الحصول على 85% على الأقل بالنسبة لدرجة اللغة الإنجليزية فى شهادة إتمام الثانوية العامة.

- الحصول على 70% على الأقل بالنسبة لدرجة اللغة الفرنسية خلال الثانوية العامة.

وجاءت الأوراق المطلوبة لتقدم الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة للالتحاق بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- عدد 2 صورة شخصية.

- أصل شهادة الميلاد وصورتين.

- بيان بالنسب التى حصلت عليها الطالبة في مواد اللغات (المواد المؤهلة للالتحاق بشعبة اللغات والترجمة).

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومى.

- إيصال دفع الرسوم المقررة، وبعد التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، توضع في ملف وتُسلم لشؤون الطلاب بالكلية.

