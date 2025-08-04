تنسيق الأزهر 2026.. المعاهد المتاحة للناجحين في الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية عن المعاهد المتوسطة والعالية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، السبت قبل الماضي، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وينشر "مصراوي" المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2025، على النحو التالي:

- المعاهد الفنية بكليتي العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وأسيوط:

(فني مختبرات - التحاليل البيولوجية - إعداد قواعد البيانات): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم إعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط).

ويعقب انتهاء الدراسة بهذه المعاهد فترة تدريب بالمستشفيات مدتها 6 أشهر والذي يعد شرطا أساسيا لاستخراج شهادة التخرج.

- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون بنين (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الأشراف - أسيوط): مدة الدراسة عامان دراسيان للحصول على دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط).

- معهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

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