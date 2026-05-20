إعلان

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات نهاية العام

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:25 ص 20/05/2026

لجان الشهادة الإعدادية الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم، سادس آخر أيام امتحانات نهاية العام بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعدادية الأزهرية امتحانات الإعدادية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهريّة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
رياضة عربية وعالمية

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟
عضو بلجنة الحج السياحي يكشف الاستعدادات بالمشاعر المقدسة قبل أيام من المناسك
أخبار مصر

عضو بلجنة الحج السياحي يكشف الاستعدادات بالمشاعر المقدسة قبل أيام من المناسك
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان