

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم، سادس آخر أيام امتحانات نهاية العام بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.