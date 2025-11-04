إعلان

خاص - الأزهر يحظر اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل المعاهد - مستند

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:35 م 04/11/2025

قطاع المعاهد الأزهرية

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، حظر اصطحاب الطلاب بجميع المراحل التعليمية للهاتف المحمول طوال اليوم الدراسي، ضمن حرصه على الانضباط العام.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على أنه يحظر لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية الحضور إلى المعهد بالهواتف المحمولة، ويستثنى من ذلك الحالات المَرَضية التي تتطلب ضرورة حمل الهواتف المحمولة مع تقديم ما يثبت ذلك، ووفقا لتقدير شيخ المعهد شخصيا.

ونص القرار، على أنه حال الموافقة لبعض الحالات المرضية يتم تسليم الهاتف فور الوصول لإدارة المعهد والتي تقوم بحفظه في مكان آمن، على أن يسلم للطالب عند مغادرة المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشدد القرار على أنه حال مخالفة هذه التعليمات تطبق الفقرة السابعة بالمادة 84 على الطلاب المخالفين.

مستند

قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر يحظر اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول الأزهر يحظر الهاتف المحمول داخل المعاهد

