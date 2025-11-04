خاص - الأزهر يحظر اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل المعاهد - مستند

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، حظر اصطحاب الطلاب بجميع المراحل التعليمية للهاتف المحمول طوال اليوم الدراسي، ضمن حرصه على الانضباط العام.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على أنه يحظر لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية الحضور إلى المعهد بالهواتف المحمولة، ويستثنى من ذلك الحالات المَرَضية التي تتطلب ضرورة حمل الهواتف المحمولة مع تقديم ما يثبت ذلك، ووفقا لتقدير شيخ المعهد شخصيا.

ونص القرار، على أنه حال الموافقة لبعض الحالات المرضية يتم تسليم الهاتف فور الوصول لإدارة المعهد والتي تقوم بحفظه في مكان آمن، على أن يسلم للطالب عند مغادرة المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشدد القرار على أنه حال مخالفة هذه التعليمات تطبق الفقرة السابعة بالمادة 84 على الطلاب المخالفين.