جداول امتحانات نصف العام للنقل الإعدادي والثانوي بالمعاهد الأزهريّة

بعد منافسة 39 ألف مشارك.. "أزهري" من ذوي الهمم يفوز بمسابقة تحدي القراءة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وجاءت مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، طبقًا للخريطة الزمنية التي وضعها قطاع المعاهد على النحو التالي:

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الثالث والرابع والخامس" بالمرحلة الابتدائية، يوم 23 ديسمبر بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الإعدادية، يوم الاثنين ٢٣ من ديسمبر بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

- تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الثانوية، يوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري بجميع المناطق الأزهرية.

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