طالبة بالإعدادية الأزهرية تحصل على برونزية العالم في الكاراتيه - صور

استقبل عصام القاضي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، وفدًا من السفارة الملكية التايلاندية، ضم كلًا من المستشار ناريسا سمانافانيتش، مستشارة بالسفارة، ونائب السفير، والأستاذة تغريد محمود مترجمة السفارة، إلى جانب كانيتي تريتونونج، السكرتير الثاني بالسفارة، وعدد من الطلاب الوافدين من تايلاند.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات المشتركة بين الجانبين، وبحث سبل تطوير آليات التواصل بما يخدم الطلاب الوافدين من تايلاند الدارسين بالأزهر الشريف.

وخلال اللقاء، رحب رئيس القطاع بالوفد، مؤكدًا حرص قطاع مدن البعوث الإسلامية على تقديم أوجه الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يحقق لهم بيئة تعليمية ومعيشية متميزة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يقدمه الأزهر الشريف من دعم ورعاية للطلاب التايلانديين، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم رسالة الأزهر الوسطية.

وفي سياق آخر، وجّه اتحاد الطلبة الإندونيسيين بمدينة البعوث الإسلامية دعوة كريمة إلى رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، لحضور فعاليات “ملتقى إندونيسيا” الذي يُعقد داخل المدينة.

ويتضمن الملتقى لقاءً تثقيفيًا حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، تأكيدًا على القيم الأخلاقية والعلمية التي يُرسّخها الأزهر الشريف في نفوس طلابه، يعقبه ندوة أزهرية بعنوان “التعريف بمناهج الأزهر”، تُسلّط الضوء على منهج الأزهر الوسطي ودوره في نشر الفكر المعتدل.

وشهدت الفعاليات حضور الملحق التربوي والثقافي بالسفارة، الدكتور عبد المتعالي، سكرتير أول بالسفارة، وبانجي ديوانا، رئيس اتحاد طلاب إندونيسيا، وذلك في أجواء تعكس روح التعاون والتبادل الثقافي بين مختلف الجنسيات داخل مدينة البعوث الإسلامية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص اتحاد الطلبة على تنظيم فعاليات هادفة تُسهم في تنمية الوعي العلمي والثقافي، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب الوافدين.