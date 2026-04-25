أستاذ علوم سياسية: إيران في أمس الحاجة للاتفاق ولا تستطيع الصمود عدة أشهر

كتب : حسن مرسي

12:58 ص 25/04/2026

إيران وأمريكا

كشفت الدكتورة هدى رؤوف، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشأن الإيراني، أن إيران تراهن على الوقت وتنتظر فوز الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الحرب.

وأوضحت رؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن إيران تريد محادثات تقتصر على مضيق هرمز ورفع العقوبات مقابل تجميد التخصيب.

وأضافت الخبيرة في الشأن الإيراني أن إيران لم ترد على استيلاء البحرية الأمريكية على ناقلاتها النفطية، مكتفية بتهديدات دعائية، لتجنب استفزاز الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن إيران تريد تجميد التخصيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بينما يريد ترامب 20 عاما ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى طرف آخر.

وشددت هدى رؤوف على أن إيران في أمس الحاجة إلى الاتفاق لرفع العقوبات وإعادة الإعمار، ولا تستطيع الصمود عدة أشهر في هذا الوضع.

