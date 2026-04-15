ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية في نسخته السادسة والعشرين، في الأسبوع الأول من مايو المقبل، ليؤكد دوره كواحد من أهم الكيانات التي تصنع الفارق في تجربة طلاب الهندسة، من خلال تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات حقيقية على أرض الواقع.

وحمل المعرض، منذ تأسيسه عام 1999 بكلية الهندسة بجامعة الأزهر على يد الدكتور أحمد صفوت، رسالة واضحة وهي إعداد جيل من المهندسين القادرين على الابتكار، وربط ما يدرسونه باحتياجات سوق العمل والتحديات الفعلية.

ومع مرور السنوات، لم يعد المعرض مجرد فعالية سنوية، بل أصبح تجربة متكاملة تبدأ قبل الحدث بوقت طويل، حيث يمر الطلاب برحلة تعلم وتطبيق من خلال ورش هندسية متخصصة يقدمها فريق “أزيكس”، تغطي مجالات متعددة مثل:

• Software

• Architecture

• Embedded Systems

• Power

• Mechanical

وخلال هذه الرحلة، لا يكتفي المشاركون بالتعلم، بل يعملون على تنفيذ مشاريع واقعية، بدعم فني مستمر، مما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة قبل عرض أعمالهم في المعرض.

ويأتي الحدث السنوي تتويجًا لهذه الرحلة، حيث يتم عرض أكثر من 100 مشروع هندسي متنوع، يتم تقييمها من قِبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وسط أجواء مليئة بالتفاعل، والفعاليات، والمسابقات التي تضيف بُعدًا مختلفًا لتجربة الحضور.

آلاف الزوار

و يستقطب المعرض سنويًا آلاف الزوار من المهتمين بمجالات الهندسة والتكنولوجيا، ليكون مساحة مفتوحة لتبادل الخبرات، واكتشاف أفكار جديدة، واستلهام خطوات المستقبل.

وفي نسخته السادسة والعشرين، يفتح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أبوابه أمام جميع الطلاب، ليس فقط لطلاب الهندسة، بل لكل من لديه فكرة أو مشروع قابل للتنفيذ، لإتاحة الفرصة لكل شغوف بالابتكار أن يعرض فكرته ويكون جزءًا من تجربة حقيقية تصنع الفارق.

